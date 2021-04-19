Hindistan'da istasyon çalışanı raylara düşen çocuğu böyle kurtardı
Hindistan'da annesiyle birlikte yürüdüğü sırada tren raylarına düşen çocuğu ölümden istasyon çalışanı kurtardı.Abone ol
Hindistan’ın Mumbai kentindeki Vangani Tren İstasyonu’nda meydana gelen olayda; annesiyle birlikte tren istasyonunda yürüyen çocuk, aniden dengesini kaybederek raylara düştü.
Olayın etkisiyle şok geçiren anne, çocuğunun düşüşünü izledi.
Çocuğa doğru hızla yaklaşan treni fark eden istasyon çalışanı Mayur Shelkhe, çocuğu ezilmekten kurtardı.
Dehşet anları an be an istasyona ait güvenlik kamerasına yansıdı.