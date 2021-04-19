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Adana'da yarış sırasında attan düşen jokey Samet Erkuş'un durumu ciddiyetini koruyor

Demirören Haber Ajansı

ADANA Yeşiloba Hipodromu'nda yapılan 5'inci koşu sırasında talihsiz bir olay yaşandı. Yarışta 4 numaralı 'Luminary' isimli atla mücadele eden jokey Samet Erkuş, yarışın başlamasından kısa bir süre sonra hızla ilerlerken attan düştü. Düşmenin etkisiyle kafatasında kırık oluşan Erkuş'un iki ameliyat sonrası yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

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ADANA Yeşiloba Hipodromu'nda koşulan yarış sırasında gerçekleşen talihsiz olayda 4 numaralı 'Luminary' isimli atla mücadele eden jokey Samet Erkuş, yarışın başlamasından yaklaşık 40 saniye sonra hızla ilerlerken bir anda dengesini kaybederek attan düştü.

Düşmenin etkisiyle kafatasında kırık oluşan Erkuş, kısa süre içinde ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

İki ayrı operasyon geçiren Erkuş'un durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Türkiye Jokey Kulübünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Durumu ciddiyetini koruyan jokeyimiz Samet Erkuş'a acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

1 ay önce nişanlanmış

Jokeylik hayatı boyunca 4 bin 843 yarışa çıkan ve 409 birincilik, 424 ikincilik, 439 kez de üçüncülük elde eden Samet Erkuş'un 1 ay önce nişanlandığı öğrenildi.

Erkuş'un evlilik hazırlığı yaptığı sırada talihsiz olayın başına geldiği kaydedildi.

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