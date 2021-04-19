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Samsunspor ve Bursasporlu futbolcular saha kenarında oruçlarını açtı

Samsunspor-Bursaspor karşılaşmasında oruç tutan futbolcular ezanın okunmasıyla oruçlarını açtı.

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Samsunspor ile Bursaspor arasında oynanan maçın 26. dakikasında iki takım futbolcuları da yedek kulübesi önüne gelerek oruçlarını açtı.

TFF 1. Lig’in 31. haftasında Samsunspor sahasında Bursaspor’u ağırladı. Samsun’da oynanan maçın 26. dakikasında faul pozisyonunun ardından oyunun durmasını fırsat bilen iki takımın futbolcuları, yedek kulübelerinin önüne gelerek oruçlarını açtılar.

Karşılaşmada ayrıca yedek kulübesindeki oyuncuların yanı sıra tribünde bulunan görevliler ve diğer yetkililer de oruçlarını bulundukları yerde açtı.

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