MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, geçen yıl mart ayında, Fırat Tosuner'in (33) silahlı saldırı sonucu öldürülmesi olayına karıştıkları belirlenen 2 şüpheli, Ukrayna'da yakalanıp İstanbul Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. Akhisar Ağır Ceza Mahkemesince Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifadeleri alınan 2 şüpheli tutuklandı.

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MANİSA'nın Akhisar ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde 9 Mart 2020 günü meydana gelen olayda; imza için Denetimli Serbestlik Bürosu önüne gelen Fırat Tosuner (33), kimliği belirlenemeyen kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Tosuner, tedavi gördüğü Akhisar Kirazoğlu Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Cinayet şüphelisi A.A., geçen yıl İzmir'de yakalanıp tutuklandı.

Tutuklanan A.A.'nın ifadesi doğrultusunda olaya karıştıkları belirlenen M.E. ve M.İ. ise polisin tüm aramalarına rağmen bulunamadı. Polisin araştırmasında firari iki şüphelinin Ukrayna'ya kaçtığı belirlendi. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığınca M.E. ve M.İ. için kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Europol Dairesi Başkanlığınca yapılan çalışmalar sonucu 2 şüpheli, Ukrayna makamlarınca yakalandı. Yakalanan M.E. ve M.İ., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesince Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifadeleri alınan 2 şüpheli tutuklandı. Konuyla ilgili Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da açıklama yapılarak, "Akhisar halkının huzur ve güvenliği için gerekli çalışmalar aralıksız olarak devam etmektedir" denildi.