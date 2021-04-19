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Avrupa Süper Ligi takımları, 2022'den itibaren konsol oyununda da yer almayacak

Avrupa Süper Lig kulüpleri, FIFA 22'den itibaren FIFA video oyun serilerinde yer almayacaklarını açıkladı. Yeni kurulan ligde yer alan kulüplerin, kendi oyununu çıkarmayı düşündüğü bilgisi aktarıldı. FIFA tutkunları, artık Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, De Bruyne, Salah gibi yıldızlarla oynayamayacak.

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İki gündür büyük kaos yaşatan Avrupa Süper Ligi, futbol oyunlarına tutkun olanları da üzecek bir karar açıkladı. Süper Lig kulüpleri, 2022'den itibaren FIFA 22 ve gelecek serilerinde yer almayacağını duyurdu. Önümüzdeki sene piyasaya çıkacak olan FIFA 22'den itibaren FIFA video oyun serilerinde birçok yıldız olmayacak.

Yeni bir oyun düşünülüyor
Avrupa Süper Ligi Başkanı Florentino Perez, Dünya Kupası'na futbolcuların alınmaması halinde kendi Dünya Kupaları'nı oluşturabileceklerini ifade etmişti. Bununla birlikte oyun serilerinden çekilme hamlesinin ardından, 'Avrupa Süper Ligi' oyunu oluşturma düşüncesinin olduğu aktarıldı.

Ronaldo ve Messi artık hayal
Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Chelsea, Manchester City, Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Inter, Milan ve Juventus'un yer aldığı oluşumun oyundan çekilen takımlar. Yani Messi, Ronaldo, Salah, De Bruyne gibi yıldızlar FIFA serisinde olmayacak.

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