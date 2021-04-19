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ABD'den Rusya'ya Navalnıy tehdidi: Sonuçları olur

Anadolu Ajansı

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'da tutuklu muhalif Aleksey Navalnıy'ın sağlık durumuna ilişkin, "Navalnıy ölürse, bunun Rusya hükümeti için sonuçları olur" açıklamasında bulundu.

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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği basın toplantısında, Rusya'da bulunduğu hapishanede tıbbi yardım talebinin reddedilmesi gerekçesiyle açlık grevine başlayan Rus muhalif Aleksey Navalnıy'nın hastaneye sevk edileceği haberlerine ilişkin yorumda bulundu.

Navalnıy'ın durumuna ilişkin endişelerini Rusya ile her düzeydeki iletişimde dile getirdiklerini aktaran Psaki, Navalnıy'ın zehirlenmesine ilişkin de yaptırım getirdiklerini anımsattı.

Psaki, "Rus hükümetinin gözetimi altında Navalnıy'a bir şey olursa bunun sorumlusu Rusya olur ve uluslararası toplum bunun hesabını sorar" ifadesini kullandı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın yaptığı açıklamada, ABD'nin atacağı adımları çok açık etmek istemediğini söylediğini aktaran Psaki, "Ancak Navalnıy ölürse bunun Rusya hükümeti için sonuçları olur. Adım atma hakkımızı saklı tutuyoruz. Ancak Navalnıy'ın salıverilmesi ve insani muameleye tabi tutulması için çağrılarımızı sürdüreceğiz" dedi.

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