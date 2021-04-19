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Rusya Suriye'yi vurdu: 200 kişi öldü

Rusya, Suriye'de muhalif gruplara hava saldırısı düzenledi. Reuters'ın haberine göre saldırıda 200 kişi öldürüldü.

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İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre, Rusya, Suriye'deki Palmira'nın kuzeydoğusunda bulunan militanlara ait üssü vurdu. Düzenlenen hava saldırısında 200 kişinin öldürüldüğü belirtilirken, militanlara ait birçok mühimmatın da yok edildiği aktarıldı.

Rusya'nın vurduğu bölgede silahlı muhaliflerin yanı sıra sivil insanların da bulunduğu aktarıldı. Saldırının ardından bölgede alevlerin de yükselmeye başladığı bildirildi.

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