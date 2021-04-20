Sultangazi’de kadın cinayeti! Boğazı bıçakla kesilen kadın yol kenarına bırakıldı

SULTANGAZİ'de bir kadın boğazından bıçaklanmış halde bulundu. Yol kenarına terk edilen ağır yaralı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, Sultangazi'de dün akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Yıldız Gül'ü yol üzerinde bulunan yeşillik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle boğazından bıçakladı. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadın yere yığılırken, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişiler olay yerinden kaçtı.

Hastanede hayatını kaybetti

Bıçakla ağır yaralanan Gül, kendi imkanlarınla cadde kenarına kadar gelerek yardım istedi. Yoldan geçenler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri boğazından bıçaklanan kadına ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Gül, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Polis ekipleri olay hakkında çevredeki vatandaşlardan da bilgi alırken, güvenlik kameralarını da inceleme altına aldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.