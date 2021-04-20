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Aksaray'da faciadan dönüldü! Hıçkıra hıçkıra ağladı gözyaşlarına boğuldu

İhlas Haber Ajansı

AKSARAY’da kontrolden çıkarak şarampole düşen otomobil, bir evin bahçe duvarından içeri girdi. Kazayı eşiyle birlikte ufak sıyrıklarla atlatan kadın, ambulansta telefonla konuştuğu yakınına ağlayarak yaşadığı kazayı anlattı.

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Kaza, Aksaray - Konya Karayolu Sultanhanı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Konya istikametine seyir halinde olan Selçuk K. (26) idaresindeki 34 BBA 28 Plakalı Volkswagen marka otomobil, Sultanhanı ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü. 

 Aşırı hız nedeniyle durmayan otomobil yaklaşık 300 metre gittikten sonra müstakil bir evin bahçe duvarına çarparak bahçeden içeriye girdi. Lüks otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan eşi İpek K. (22) yaralandı. Kaza anında bahçede kimsenin olmaması büyük bir faciayı önlerken, kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. 


Hıçkıra hıçkıra ağladı
İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansa bindirilen yaralı kadın kazanın şokuyla telefonla konuştuğu yakınına hıçkıra hıçkıra ağlayarak yaşadığı kazayı anlattı. Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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