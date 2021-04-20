Kilosu 2 bin TL! Antalya'da dağdan toplayıp satıyorlar paraya para demiyorlar
ANTALYA'nın Kaş ilçesinde yaşayan vatandaşlar dağlardan topladıkları morchella esculenta ile paraya para demiyor.
Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde ağaçların dibinden toplanan kuzugöbeği mantarı (morchella esculenta) , bazı ailelere geçim kapısı oldu. Nisanda boy gösteren kuzugöbeklerini toplamak için çok sayıda kişi dağların yolunu tuttu.
Hacıoğlan Mahallesi'nde kuzugöbeği toplayan Suat Kocaer, doğadan topladıkları mantarın ilgi gördüğünü söyledi.
Kocaer, yörede "dolaman" da denilen kuzugöbeğinin çok değerli olduğunu ifade etti.
Kuzugöbeğinin nerelerde bulunduğunu Kocaer "Sandal ağaçlarının altında, yosunlu yerlerde, piren çiçeklerinin diplerinde bulunuyor." sözleriyle anlattı.