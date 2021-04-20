Florentino Perez: Geri dönüş yok, kimse ayrılmayacak

Real Madrid Başkanı ve Avrupa Süper Ligi Başkanı Florentino Perez, İspanyol televizyonu El Chiringuito'ya konuştu. Perez, ''Süper Lig sözleşmesini tüm kulüpler imzaladı. Geri dönüş yok, kimse ayrılmayacak. Sözleşme bağlayıcıdır. Daha çok para kazanacağız.'' dedi.

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Real Madrid Başkanı ve Avrupa Süper Ligi Başkanı Florentino Perez, İspanyol televizyonu El Chiringuito'ya konuştu. Perez, şu ifadeleri kullandı; "Son dönemde büyük kulüpler çok para kaybetti ve kötü duruma düştü. Böyle anlarda çözüm üretmek zorundasınız. Real Madrid son 2 yılda 400 milyon avro zarar etti. Avrupa Süper Ligi bu anlamda kulüpleri finansal anlamda güçlendirecek. Rekabetçi ortam ile daha çok para kazanacağız.

İngiltere, İspanya ve İtalya'nın büyük kulüpleri, futbolun yaşadığı bu kötü durum için bir çare bulmalıydı. Avrupa Süper Ligi, finansal açıdan takımları kurtaracak.

Yayın hakları haricinde bir gelir kapısı bulamadığınızda taraftarların ilgisini daha çok çekecek daha büyük maçlar düzenlemek durumunda kalıyorsunuz. Futbolun dünyadaki her endüstri gibi değişmesi ve koşullara ayak uydurması gerekiyor.

UEFA, ilk Avrupa kupasının oluşumuna da karşıydı. Bu lig; zengin insanlarla alakalı değil, futbolu kurtarmakla alakalı. Futbol, taraftarların ilgisini kaybetti. Kurucu 12 kulübün dünyanın her yerinde taraftarları var. Futbolla daha az ilgilenen genç nesli futbola bağlamamız lazım. Bunun neden olduğunu anlamamız lazım.

Kalitesiz eşleşmeler var. Barcelona - Manchester eşleşmesi daha mütevazı bir eşleşmeden daha eğlenceli. Tüm dünya ne istiyor? Dünyanın her yerinde taraftarlara sahibiz. Para kazandıran bu, diğerleri değil. Bu bir piramit ve bu para herkes için. Amacımız futbolu kurtarmak, genel olarak futbolu kurtarmak.

Bir an önce başlamayı umuyoruz. UEFA ve FIFA ile konuşacağız. Neden sinirlendiklerini bilmiyorum. UEFA başka bir format üzerinde çalıştı. Önce anlamadım ama daha sonra fark ettim ki bu format futbolu kurtarmak için yeterli geliri sağlamıyor. Futbolu kurtarmak herkesi kurtarmaktır. Bu şekilde en azından önümüzdeki 20 yıl yaşayabilir.

Oyuncuları tehdit ediyorlar. Onlar sakin olmalılar. Çünkü bunlar yaşanmayacak. UEFA şeffaf olmalı. UEFA iyi bir imaja sahip değil. Bundan bahsetmek istemiyorum. Diyalog olmalı ama tehdit olmamalı. Kimsenin anlamadığı bir format ortaya çıkardılar ve 2024'te başlayacağını söylüyorlar. 2024'te ölüyüz!

Herkes şeffaf olmalı. UEFA şeffaf olmadı ve bitti. Tekeller bitti. Hepimiz futbolun mahvolmak üzere olduğunu söylüyoruz. Bizi ligden de Şampiyonlar Ligi'nden de atamayacaklar. Kimseyle yüzleşmek istemiyoruz ama bu kurumların kendilerine ait olduğunu sanıyorlar. O kurumlar onların deği. Maçlar ne kadar rekabetçi olursa o kadar çekici hale gelecek. Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinde mütevazı takımlara karşı oynamak zorundayız.

PSG'yi şu ana kadar davet etmedik. Alman kulüpleriyle konuşulmadı bile. Şu anda 12 kulübüz, 15'e çıkarmak istiyoruz. PSG ya da Bayern reddederse turnuva iptal edilmeyecek. Bu saçmalık.

Bu lig zenginler için bir lig değil. Futbolu kurtarmak için düzenlenen bir lig. Zenginler daha zengin, fakirler daha fakir olacak diyorlar. Bu böyle değil. Şu anda üç ülke var. Kriterler henüz net değil. Hayatın değiştiğini, 10 yıl öncesiyle bugünün aynı olmadığını, yeni nesillerin geldiğini hatırlayın. Şampiyonlar Ligi ile devam edersek ilgi gittikçe azalacak ve bitecek. İlgi bitiyor ve 2024'teki başlayacak format saçmalık.

Barcelona ekonomik olarak çok kötü bir dönemden geçiyor ve Laporta da bunu fark edip derhal bize katılmak istedi. Projenin Barcelona'nın geleceği olduğunu biliyor. Bu proje ekonomik olarak herkesi kurtarıyor, futbolu kurtarıyor.

Profesyonel kriterlere sahip en iyi hakemleri seçmeye çalışacağız Süper Lig için ayrı, lig için ayrı kadro kurarsak bu değeri düşürür. Birçok şeyi değiştirmemiz gerekiyor. Çok fazla maç var. Milli takımlar doğrudan bir tehdit gibi görünüyor. Futbolcuların bile anlamadığı turnuvalar var.

Süper Lig sözleşmesini tüm kulüpler imzaladı. Geri dönüş yok, kimse ayrılmayacak. Sözleşme bağlayıcıdır.

UEFA ve La Liga yöneticilerinin maaşlarını neden bilmiyoruz? Pandemide herkesin maaşı düşürülürken onlarınki neden düşürülmedi? LeBron James'in maaşını biliyoruz ama onlarınkini bilmiyoruz. Daha fazla şeffaflığa ihtiyacımız var. UEFA Başkanı Ceferin, Juventus Başkanı Agnelli'ye hakaret ediyor. Böyle saldırgan bir UEFA başkanı istemiyoruz.

Bazen torunlarımızla bile birbirimizi anlamıyoruz. Yeni nesli anlamak için çaba sarf etmeliyiz. Gençler maçların çok uzun olduğunu düşünüyorlarsa gözden geçirebiliriz.