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ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Iğdır'da kaza geçiren filyasyon ekibine geçmiş olsun dileğinde bulundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Iğdır'da kazaya karışan sağlık çalışanlarının aracını paylaşarak "Sağlık çalışanları yılı sağlıkçıların emekleri ile anılacak" dedi.

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Iğdır’da görev yapan filyasyon ekibi kaza geçirdi. Kazada yaralanan doktor, hemşire ve ambulans şoförü hastaneye kaldırıldı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bu araç Iğdır'da bir hastanın filyasyonunu tamamladıktan sonra dönüş yolundaki sağlık çalışanlarımızı taşıyordu. Doktor, hemşire ve şoförümüzün durumları iyi. Sağlık çalışanları yılı sağlıkçıların emekleri ile anılacak. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

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