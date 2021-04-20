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TOKİ'nin indirim kampanyasında ayrıntılar belli oldu

Kampanyadan, TOKİ tarafından satışları 2019 sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri, en geç 2019 bitimi itibarıyla başlayan konut ve iş yeri alıcıları yararlanabilecek.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) , borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için her yıl yapılan yüzde 20 indirim kampanyası, bu yıl 21 Nisan'da başlayacak.

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, konut ve iş yeri alıcılarından gelen yoğun talep üzerine geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için her yıl uygulanan indirim kampanyası bu yıl da yapılacak.

Yüzde 20 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek.

Borcun tamamını kapatamayacaklar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 20 indirim kampanyasından faydalanabilecek.

Son başvuru 28 Mayıs

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, 21 Nisan-28 Mayıs tarihlerinde ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek.

Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında, söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının, başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor.

Kampanyadan, TOKİ tarafından satışları 2019 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2019 sonu itibarıyla başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları yararlanabilecek.

Kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasından faydalanamayacak.

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.

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