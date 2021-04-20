Aşı seçimi nasıl yapılır Biontech aşısı mı Sinovac aşısı mı daha etkili

Ülkemizde Sağlık Bakanlığı denetimi ile koronavirüse karşı sinovac aşısı ve biontech aşısı uygulanmaya devam ediyor. Aşı seçimi vatandaşa bırakıldı fakat birçok insanın kafası karışık. Peki çin aşısı sinovac mı daha etkili yoksa ABD-Alman ortaklığında geliştirilen biontech mi? Uzmanlar aşı seçimi hakkında ne diyor?

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Koronavirüs illetinden kurtulmak için tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. 55 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına başlandı. Aşı için gerekli sağlık kuruluşuna giden vatandaşlara aşı tercihi hakkı sunuluyor. Alman- ABD ortaklığında geliştirilen BioNTech aşısı ile Çin'de üretilen Sinovac aşısı vatandaşların tercihine sunuldu. Peki, hangi aşı daha etkili? Uzman doktorlardan Biontech ve Sinovac aşısı ile ilgili açıklamalar

Hangi korona aşısı daha etkili: Kayseri Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Esma Saatçi, "Biontech aşısını gözlemlediğimiz kadarıyla yüzde 97 üzerinde antikor oluşturma özelliği var. Bu oldukça güvenilir olduğunu, antikor seviyesinin de yüksek olduğu için pandemiyi önlemede maske, mesafe, hijyen kurallarıyla birlikte aşılamanın da ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu pandemiyi el birliğiyle çözebilmemiz için, sayılarımızı aşağı doğru indirebilmemiz için sırası gelen her vatandaşı kurumumuza ve bağlı oldukları kurumlara bekliyoruz" şeklinde konuştu."

Aralarındaki farklar neler: İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit aşı uygulamaları hakkında bilgi verdi. Yiyit, 'Şu an bulabildiğimiz aşıyı yapma aşamasındayız. Sinovac aşısı şu an yarıyor. Yatan hasta yaş ortalaması 60’ın üzerindeyken bu yaş ortalaması düştü. Yan etkiler konusunda elimizde bilimsel veri yok, bilgiler ve öngörülerden ibaret.' dedi. BioNTech aşısının farkları konusunda ise Yiyit, 'Her şeyi farklı, mekanizmasından tutun da uygulama şekli, saklama koşullarına kadar. Sinovac 2-8 derecelik dolaplarda, tekli olarak muhafaza ediliyor. Biontech uzun süre saklanacaksa -70 gibi soğukluk istiyor.' ifadelerini kullandı.

İki tür aşı yapmak mümkün mü? Hem Çin hem Alman aşısı yaptırılabilir mi sorusuna Prof. Dr. Hasan Tezer şu yanıtı verdi: "Hayır, bu doğru bir yaklaşım değil"

Aşı seçimi nasıl yapılır: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şunları söyledi;

Mevcut aşılardan hangisini tercih edeceği kişiye bağlıdır. Aşı sırası gelenler, söz konusu hastanelerden randevu alırken aşı tercihini belirterek randevu almalıdır. Şu anda 2 Nisan Cuma günü için randevu verilmeye başlanmıştır. Hedefimiz en geç Haziran sonuna kadar nüfusun büyük çoğunluğunu aşılamaktır. Bu hedefe ulaşmak için gereken gayreti ve kararlılığı kesinlikle göstereceğiz.

Hafta sonu ya da mesai saatleri dışında aşı olunur mu: Sağlık Bakanlığı'nın Twitter hesabından aşı randevularıyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Covid-19 aşısını mesai saatleri dışında ve hafta sonu da tüm hastanelerden randevu alarak yaptırabilirsiniz. Aşı sıranızı kontrol etmek ve randevu almak için http://enabiz.gov.tr ile http://mhrs.gov.tr adreslerini ziyaret edebilir veya uygulamalarını kullanabilirsiniz." denildi.