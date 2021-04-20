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İstanbul'da eve giren komşu şok oldu! Dünyası başına yıkıldı

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL'da, 45 yaşındaki Erdal Korkmaz, yaşadığı evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Korkmaz'ın ölümünün cinayet mi yoksa intihar mı olduğu araştırılıyor.

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Olay, saat 16.00 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın son katında yaşandı. Aynı mahallede bir ganyan bayinin sahibi olan Erdal Korkmaz'dan haber alamayan iş yerindeki komşuları, durumu yakınlarına haber verdi. Alt komşusu, yukarı çıktığında Korkmaz'ın evinin kapısının açık olduğunu fark etti. İçeri girdiğinde Korkmaz'ı kanlar içinde bulan komşusu durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Korkmaz'ın, silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda, evdeki kovanları ve tabancayı buldu. Polis, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor. Korkmaz'ın vefat ettiği haberini alan yakınları ise olay yerine geldi. Kardeşinin ölüm haberini alan ablası apartmanın önünde fenalaştı. Sinir krizi geçiren kadına, çevredekiler yardım etti.


"Cenaze olduğu gibi düşmüş"
Korkmaz'ın iş yerindeki komşularından Cengiz Kızılkura, “Caddeye çıktığımda dükkan kapalıydı. Aradım cevap vermedi. Cevap vermeyince, tekel bayine gelip yeğeninin numarasını aldım. Yeğeni de etrafa haber saldı. Yeğeni, 'Haber alamıyorsanız, çilingir götürün' dedi. Alt kattaki komşu yukarı çıkmış. Kapı açıkmış. Ölmüş. Cenaze olduğu gibi düşmüş. Yanında bir kan izi vardı. Yerde 1 tane boş kovan, 1 tane de mermi vardı" dedi.

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