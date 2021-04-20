BIST 1.377
DOLAR 8,10
EURO 9,78
ALTIN 461,61
HABER /  SPOR
ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

Avrupa Süper Ligi'ne katılacak Türk takımlarına yaptırım

Başkanı Nihat Özdemir, Türk takımlarından herhangi birinin Avrupa Süper Ligi'ne katılması halinde yaptırım uygulanacağını söyledi.

Abone ol

TFF Başkanı Nihat Özdemir, 12 Avrupa kulübü tarafından kurulan Avrupa Süper Ligi projesine karşı çıktı. Fox'tan İsmail Küçükkaya'ya konuşan Nihat Özdemir, "Biz Türkiye olarak yekvücut UEFA'nın yanındayız, futbolun kaosa dönmesini istemiyoruz." dedi.

Herhangi bir Türk takımının Süper Lig'e katılmayacağını söyleyen Özdemir, "Eğer bir takımımız bunu yaparsa biz de UEFA'nın o takıma yönelik yaptırımını uygularız." ifadelerini kullandı.

TFF
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'den KKTC'ye 40 bin doz Kovid-19 aşısı daha gönderildi! Sayı 140 bine ulaştı
DEVA Partisi Lideri Ali Babacan'dan ittifak açıklaması! HDP ile ilişkimiz sıcak
Antalya'da ekmek almaya giden yaşlı adam feci şekilde can verdi
Denizli'de asker kaçağı gençlerin akşam kaçamağı pahalıya patladı
Adana'da taksiciye dehşeti yaşattı! Bıçaklayıp yüzüne tiner döktüler
Sokağa çıkma ve maske cezasını ödemeyene e-haciz geliyor! Hesaplara bloke kondu
TOKİ'nin indirim kampanyasında ayrıntılar belli oldu
Aksaray'da faciadan dönüldü! Hıçkıra hıçkıra ağladı gözyaşlarına boğuldu
Şırnak'ta bir terörist etkisiz hale getirildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Iğdır'da kaza geçiren filyasyon ekibine geçmiş olsun dileğinde bulundu
Yorumlar