Fatih Altaylı, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in “Donk’un seks partilerinden bıktık.'' sözlerine tepki gösterirken “Bir başkanın ağzına futbolcunun cinsel hayatı yakışır mı? Sanane grup mu yapıyor, tek mi yapıyor! Düzey falan kalmadı." ifadelerini kullandı.

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GSTV'de yaptığı "Futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları lazım. bunu neden yapmıyor futbolcularımız? Adamın ipinde değil" açıklamalarının futbolcuların idmanı boykot etmesi Fatih Terim tarafından engellenmişti.

Genel Kurul üyesi 20 kişilik grupla bir araya gelen Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, kulüpte yaşananları, özellikle futboldaki gelişmeleri anlatırken, birbirinden ilginç bilgiler verdi, şikayetlerini dile getirirken “Donk’un seks partilerinden bıktık. Futbolcular doğru dürüst antrenman yapmıyor. Akşam parti, sabah idman... Performanslarını başka yere harcıyorlar. İşin eğlencesindeler” demişti.

Fatih Altaylı: Sanane grup mu yapıyor, tek mi yapıyor

Bloomberg ekranlarından Mustafa Cengiz'in açıklamalarını değerlendiren Fatih Altaylı, "Bir başkanın ağzına futbolcunun cinsel hayatı yakışır mı? Sanane grup mu yapıyor, tek mi yapıyor! Futbolcu, gece gezmesine çok gidiyor diyen başkanlar olur, tamam. Bu nedir? Bu işte başkanın düzeyini gösteriyor. Düzey falan kalmadı." ifadelerini kullandı.

“Donk’un seks partilerinden bıktık''

Galatasaray’ın futbolda Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin ardında kalmasına gönderme yapan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “Donk’un seks partilerinden bıktık. Futbolcular doğru dürüst antrenman yapmıyor. Akşam parti, sabah idman... Performanslarını başka yere harcıyorlar. İşin eğlencesindeler” diye konuştu.

“Bir ABD’ye gidiyor, bir Bodrum’a”

Cim-Bom’un antrenmanlarından iyi çalışamadığına göndermede bulunan Başkan Cengiz’in, takımdan sonraki hedefi teknik direktör Fatih Terim oldu. İsim vermeden, tecrübeli teknik adamı kasteden Mustafa Cengiz, “Bir ABD’ye gidiyor, bir Bodrum’a” diyerek takımın tam çalışamamasındaki sebebinin Terim olduğunu ortaya koydu.

Terim ve ekibine gönderme

Sarı-kırmızılıların deplasman için kullandığı özel uçuşlarda, kulübe verilen ücretsiz hakların Florya tarafından kullanıldığına işaret eden Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, bundan dert yandı. Başkan Cengiz, kontenjanın hep Teknik Direktör Fatih Terim ve ekibi tarafından kullanıldığını dile getirdi.