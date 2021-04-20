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Düğmeye basıldı! 17 ilde FETÖ operasyonu 47 eski askeri öğrenciye gözaltı kararı

Demirören Haber Ajansı

 ANKARA'da, FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik soruşturmada, 47 eski askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için 17 ilde operasyon başlatıldı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ankara'daki çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerindeki kontörlü sabit hatları kullanarak, 'sivil imam'lar ile iletişim sağladıklarına ve bazıları için örgüt mensubu olduklarına dair ifadeler bulunan 47 eski askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 17 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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