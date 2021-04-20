Belediyelerin gri pasaportuyla insan kaçakçılığı skandalı! Belediye başkanları konuştu

Belediyelere yurtdışında organizasyon anlaşması yapıp gri pasaportla yurtdışına adam kaçırma skandalı giderek büyüyor. İçişleri Bakanlığı 'gri pasaport skandalı' na karışan belediye başkanları için inceleme başlattı. O başkan ilk kez konuştu.

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İçişleri Bakanlığı, hizmet damgalı 'gri' pasaport temin ederek, kamu görevlisi olmayanları yurt dışına çıkardıkları iddiasıyla altı belediyeye daha soruşturma başlattı. Bu 6 belediyeden sadece Ordu'nun Korgan belediyesi AK Partili. Adıyaman Gölbaşı, Balıkesir Gömeç, Burdur Yeşilova belediyeleri CHP, Yozgat Yerköy belediyesi ise İYİ Parti'nin elinde. HDP'li Suruç belediyesine ise sonradan kayyum atandı.

İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma açtığı 6 belediyenin başkanı ilk kez İsmail Saymaz'a konuştu. Gömeç Belediyesi Başkanı İrem Himam, bir grubu festival için gönderdiklerini belirterek "Korona tedbirleri yüzünden iki araba gitmişler. Bir araba döndü, diğeri dönmedi. Şoför bile… Bizi tek kelimeyle yediler" dedi.

Bir araba döndü bir araba dönmedi şoförü bile!

30 Ocak-2 Şubat 2021'de Kuzey Makedonya'nın Ohri şehrinde yapılan 'Uluslararası Kış Festivali Kültür Organizasyonu'na 34 kişi gönderen Gömeç Belediyesi Başkanı İrem Himam, tanıdıkları acenteci ve folklor öğretmeninin isteği üzerine onay verdiklerini belirterek şunları kaydetti:

Gömeç Belediye Başkanı: Bizi tek kelimeyle yediler

"Festivale katılacaklarını söylediler. 'Gri pasaport çıkarsak vize almak kolay olur' dediler. İkna oldum. Korona tedbirleri yüzünden iki araba gitmişler. Bir araba döndü, diğeri dönmedi. Şoför bile… Bizi tek kelimeyle yediler."

23 pasaport iade edilmiş

Yeşilova Belediyesi'nde 2018 yılında AB'nin Erasmus programı kapsamında bin 300'den fazla gencin katıldığı, Roma'da düzenlenen 'Dünya Mirası Turizm Delegeleri' etkinliğine çağrıldı. Pamukkale Üniversitesi'nden 387 öğrenciye pasaport çıkarıldı. Gençler 3 grup halinde 2018'in Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında Roma'da ikişer hafta kaldı. Pasaportlardan 23'ü bugün kayıp. Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, kararın kendisinden önce alındığını kaydederek "23 pasaport iade edilmemiş. Bu, Türkiye'ye dönmedikleri anlamına gelmiyor. Belediyeye bir şey bağışlamamışlar" dedi.

Bizimki gerçek bir programdı

Gölbaşı Belediyesi de 21-25 Şubat 2020'de Yunanistan'ın Selanik şehrindeki Folklor Karnavalı'na mehteran takımı gönderdi. Gölbaşı Belediyesi Başkanı İskender Yıldırım, karnavala 64 kişi gittiklerini, bir kişinin dönmediğini belirterek, şunları kaydetti: "Bizimki gerçek bir programdı. Öbürleri gibi hayali değildi. Selanik'in göbeğinde ezan ve İstiklal Marşı okuduk. Ekibimiz Yunan polisi eşliğinde sınıra kadar getirildi. Çok sıkıntı yaşadık."

'40 kişi tam kadro Türkiye'ye döndü'

Yerköy Belediyesi de sponsor olduğu Anadolu Folklor Vakfı'na bağlı müzisyenleri ve dansçıları 15-21 Temmuz 2019'da Polonya Halk Festivali'ne gönderdi. Festivalde birincilik kazanan 40 kişi tam kadro Türkiye'ye döndü. Yerköy Belediyesi Başkanı Ferhat Yılmaz, AK Partili belediyelerin karıştığı insan kaçaklığı skandalını örtmek için böyle bir açıklama yapıldığını ileri sürdü.