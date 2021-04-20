Canan Kaftancıoğlu 128 milyar dolar tartışmasında Aylan bebeği kullandı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "128 milyar dolar nerede?" paylaşımında Bodrum'da sahile cesedi vuran Aylan bebeğin fotoğrafını yayınlamasına tepki yağdı.

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından çok tartışılacak bir paylaşıma imza attı.

Hükümetten en yetkili isimlerin teknik detaylarına kadar açıkladığı rezerv yanıtına rağmen ısrarını sürdüren Kaftancıoğlu, Suriye'deki iç savaştan kaçarak Avrupa'ya gitmek isterken bindikleri tekne batan ve 2 Eylül 2015 tarihinde cesedi Bodrum'da sahile vuran Aylan Kurdi bebeğin fotoğrafını kullandı.

Kaftancıoğlu'nun paylaşımının altına gelen yorumlarda Kaftancıoğlu, vicdansızlık ve seviyesizlikle eleştirildi. Tepki gösterenler arasında Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da vardı.

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