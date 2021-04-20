. Galatasaray'da sezon sonu kiralık sözleşmeleri bitecek 6 oyuncu karar verildi. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda hareket eden yönetim 6 kiralık isimden 2 futbolcu ile yollarını ayıracak.

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Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, kiralık oyuncular için karar verdi. Kadrosunda 6 kiralık oyuncu bulunduran Galatasaray, gelecek sezonun planlamasını yaptı. Mohamed ve Onyekuru'nun satın alma opsiyonunu kullanacak olan sarı-kırmızılılar, Halil ve Gedson Fernandes ile de yola devam kararı aldı.

Sabah'ın haberine göre; Cimbom, yıldız futbolcu için Benfica ile el sıkıştı. Portekiz ekibi, oyuncuyu istediği fiyata satamazsa kiralama konusunda Galatasaray'a öncelik tanıyacak. Portekiz basınına sarı-kırmızılılardan ayrılmak istediğini açıklayan Gedson'u ikna çalışmaları ise devam ediyor.

Halil Dervişoğlu kalacak

Göztepe deplasmanında Mohamed ve Falcao'u aratmayan Halil Dervişoğlu idmanlardaki iyi performansını sonunda sahaya yansıtmasını bildi. Halil'e geleceğe yatırım gözüyle bakan Galatasaray, 21 yaşındaki futbolcunun kulübü Brentford ile bonservis pazarlıklarına da başladı.

İki isim yolcu

Sarı-kırmızılılarda performanslarıyla hayal kırıklığı yaratan kiralık isimler Etebo ve Saracchi oldu. Cimbom, bu iki oyuncunun bonservisini almayı ya da yeniden kiralamayı düşünmüyor.