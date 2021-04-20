Fenerbahçe Çağtay Kurukalıp transferini bitirdi! Barış Alper Yılmaz da listede

Fenerbahçe, Kasımpaşa'da oynayan genç yetenek Çağtay Kurukalıp ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe, Keçiörengücü'nün 20 yaşındaki golcüsü Barış Alper Yılmaz için de devrede.

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Bu sezon şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam ediyor. A Spor yorumcusu Volkan Demir, Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı. Son Sayfa programında konuşan Fenerbahçe muhabiri Volkan Demir, sarı-lacivertli ekibin Kasımpaşa ve U19 Milli Takımı'nın sol beki Çağtay Kurukalıp'ın transferini bitirdiğini söyledi.





Bu sezon forma giymedi

Demir, Galatasaray'la da ismi anılan oyuncunun 50 bin Euro'luk yetiştirme bedeliyle Sarı-Lacivertliler'in yolunu tutacağını duyurdu. 19 yaşındaki Çağtay Kurukalıp bu sezon Kasımpaşa'da hiçbir Süper Lig mücadelesinde forma giymedi.

Barış Alper Yılmaz için girişim

Volkan Demir ayrıca Fenerbahçe'nin Spor Toto 1. Lig ekibi Keçiörengücü'nün 20 yaşındaki golcüsü Barış Alper Yılmaz için de girişimi olduğunu söyledi. Ankara Demirspor'dan 2017 yılında Keçiörengücü'ne gelen Barış Alper Yılmaz bu sezon 33 maçta forma giydi ve 6 gol, 5 asistlik bir performans sergiledi.