BIST 1.369
DOLAR 8,13
EURO 9,82
ALTIN 461,40
HABER /  SPOR
ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye
ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

Ajax Avrupa Süper Ligi kararını duyurdu

Ajax, Avrupa Süper Ligi konusunda hayal kırıklığı yaşadıklarını bu turnuvaya katılmayacaklarını açıkladı.

Abone ol

12 kulübün ortak kuruluşunu yaptığı Avrupa Süper Ligi'nde gözler bu takımlar arasında yer almayan devlere çevrildi. Organizasyona katılmama kararı ala alan Bayern Münih ve Borussia Dortmund'un ardından Ajax da tercihini dışarda kalmaktan yana kullandı.

Hollanda ekibinde Yönetim Kurulu Başkanı Edwin van der Sar yaptığı açıklamada; "Ajax Kulübü olarak Süper Lig projesine tamamen şaşırdık ve hayal kırıklığına uğradık. UEFA tarafından önerilen yeni düzeni destekliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde devam ediyoruz. Bazı üst düzey kulüplerin bu hafta sonu yaptıkları ani kararlarıyla hayal kırıklığına uğradık ve bunun sonucunda belirsiz bir dönem Avrupa futbolunun geleceğini tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
İspanyol gazetesi Periodico'dan Türk SİHA’larına övgü: Dünyayı fethediyor
20 Nisan altın fiyatları! Altının gram fiyatı 461 lira seviyesinden işlem görüyor
Adana'da gürültüyü duyup odaya koşan aile hayatının şokunu yaşadı! Gözyaşları sel oldu
Biontech aşısı nerenin yan etkileri var mı kaç doz alınır?
Devlet Bahçeli'den 128 milyar dolar tepkisi: Bre utanmazlar 104 emekli amiralin hesabını verin
ABD- Rusya krizi büyüyor! Moskova Büyükelçisi istişareler için Washington'a geri dönüyor
Türkiye'den Fransa ve Yunanistan'a korsanlık notası! Elçiler çağrılarak sertçe uyarıldı
Sivas'ta ilginç görüntüsüyle korkutmuştu! Sevindiren haber geldi
İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali tehlikede! İngilizler duyurdu
Trakya'da 55 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama başladı
Yorumlar