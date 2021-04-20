Ajax Avrupa Süper Ligi kararını duyurdu

Ajax, Avrupa Süper Ligi konusunda hayal kırıklığı yaşadıklarını bu turnuvaya katılmayacaklarını açıkladı.

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12 kulübün ortak kuruluşunu yaptığı Avrupa Süper Ligi'nde gözler bu takımlar arasında yer almayan devlere çevrildi. Organizasyona katılmama kararı ala alan Bayern Münih ve Borussia Dortmund'un ardından Ajax da tercihini dışarda kalmaktan yana kullandı.

Hollanda ekibinde Yönetim Kurulu Başkanı Edwin van der Sar yaptığı açıklamada; "Ajax Kulübü olarak Süper Lig projesine tamamen şaşırdık ve hayal kırıklığına uğradık. UEFA tarafından önerilen yeni düzeni destekliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde devam ediyoruz. Bazı üst düzey kulüplerin bu hafta sonu yaptıkları ani kararlarıyla hayal kırıklığına uğradık ve bunun sonucunda belirsiz bir dönem Avrupa futbolunun geleceğini tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.