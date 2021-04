Biontech aşısı nerenin yan etkileri var mı kaç doz alınır?

Ülkemizde Sağlık Bakanlığı denetimi ile koronavirüse karşı sinovac aşısı ve biontech aşısı uygulanmaya devam ediyor. Aşı seçimi vatandaşa bırakıldı fakat birçok insanın kafası karışık. Peki sinovac aşısı hangi ülkenin, yan etkileri var mı, kaç doz alınmalı? İşte sinovac aşısı hakkında merak edilenler...

Koronavirüs illetinden kurtulmak için tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. 55 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına başlandı. Aşı için gerekli sağlık kuruluşuna giden vatandaşlara aşı tercihi hakkı sunuluyor. Peki sinovac aşısı hangi ülkenin, kaç doz alınıyor ve yan etkileri neler?

PFİZER BIONTECH aşısı hangi ülkenin:

Pfizer Anonim Şirketi, dünyanın önde ilaç şirketlerinden biridir. Dünya ve Türkiye ilaç sektörünün önde gelen firmalardandır. Charles Pfizer ve Charles Erhart adlı kuzenler tarafından 1849 yılında kurulmuş olup; hâlâ etkinliğini sürdürmektedir.

Pfizer, Amerikan çok uluslu bir ilaç şirketidir. Dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden biridir ve toplam gelire göre en büyük ABD şirketlerinin 2018 Fortune 500 listesinde 57. sırada yer almaktadır.

BioNTech SE, Almanya merkezli halka açık biyoteknoloji şirketi. Çeşitli hastalıkların tedavisi için hastaya özgü yaklaşım ile aktif immünoterapiler üretmektedir. Kanser immünoterapisi için mRNA tabanlı ilaçlar, bulaşıcı hastalıklar için aşılar ve nadir hastalıklar için protein tedavileri geliştirmektedir.

Hangi korona aşısı daha etkili: Kayseri Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Esma Saatçi, "Biontech aşısını gözlemlediğimiz kadarıyla yüzde 97 üzerinde antikor oluşturma özelliği var. Bu oldukça güvenilir olduğunu, antikor seviyesinin de yüksek olduğu için pandemiyi önlemede maske, mesafe, hijyen kurallarıyla birlikte aşılamanın da ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu pandemiyi el birliğiyle çözebilmemiz için, sayılarımızı aşağı doğru indirebilmemiz için sırası gelen her vatandaşı kurumumuza ve bağlı oldukları kurumlara bekliyoruz" şeklinde konuştu."

Aralarındaki farklar neler: İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit aşı uygulamaları hakkında bilgi verdi. Yiyit, 'Şu an bulabildiğimiz aşıyı yapma aşamasındayız. Sinovac aşısı şu an yarıyor. Yatan hasta yaş ortalaması 60’ın üzerindeyken bu yaş ortalaması düştü. Yan etkiler konusunda elimizde bilimsel veri yok, bilgiler ve öngörülerden ibaret.' dedi. BioNTech aşısının farkları konusunda ise Yiyit, 'Her şeyi farklı, mekanizmasından tutun da uygulama şekli, saklama koşullarına kadar. Sinovac 2-8 derecelik dolaplarda, tekli olarak muhafaza ediliyor. Biontech uzun süre saklanacaksa -70 gibi soğukluk istiyor.' ifadelerini kullandı