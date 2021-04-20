Bakan Bekir Pakdemirli: 40 bin ton patates ve 10 bin ton kuru soğan dağıttık

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugüne kadar 81 ilde toplam 40 bin ton patates ve 10 bin ton kuru soğanın dağıtımının gerçekleştirildiğini duyurdu.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni hasat dönemi öncesi üreticilerin ellerindeki ürünlerin ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını açıkladı.

Bakan Pakdemirli "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılması amacıyla, Toprak Mahsulleri Ofisini patates ve kuru soğan tedariki ve dağıtımı için görevlendirdik. Yeni hasat dönemi öncesi üreticilerimizin ellerindeki ürünlerin israfını önledik ve bu ürünleri ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıttık. Bu uygulama aslında güzel bir gıda bankacılığı örneğidir. Bugüne kadar 81 ilimizde, toplam 40 bin ton patates ve 10 bin ton kuru soğanın dağıtımını gerçekleştirdik. Böylece, üreticimizin depolarındaki ürünlerin israf olmasını önleyerek gelecek sezonda üretim yapma isteğini de güçlendirdik." dedi.