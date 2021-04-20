BIST 1.369
DOLAR 8,13
EURO 9,82
ALTIN 461,40
HABER /  EKONOMİ
ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

Bakan Bekir Pakdemirli: 40 bin ton patates ve 10 bin ton kuru soğan dağıttık

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugüne kadar 81 ilde toplam 40 bin ton patates ve 10 bin ton kuru soğanın dağıtımının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Abone ol

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni hasat dönemi öncesi üreticilerin ellerindeki ürünlerin ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını açıkladı.

Bakan Pakdemirli "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılması amacıyla, Toprak Mahsulleri Ofisini patates ve kuru soğan tedariki ve dağıtımı için görevlendirdik. Yeni hasat dönemi öncesi üreticilerimizin ellerindeki ürünlerin israfını önledik ve bu ürünleri ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıttık. Bu uygulama aslında güzel bir gıda bankacılığı örneğidir. Bugüne kadar 81 ilimizde, toplam 40 bin ton patates ve 10 bin ton kuru soğanın dağıtımını gerçekleştirdik. Böylece, üreticimizin depolarındaki ürünlerin israf olmasını önleyerek gelecek sezonda üretim yapma isteğini de güçlendirdik." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
TOBB ve Google'dan meslek lisesi öğretmenlerine eğitim
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu! Süreli engelli raporlarının süresi uzatıldı
Ruhsar Pekcan eşi Hasan Pekcan ve oğlu Ongüner Pekcan kimdir?
Polonya'nın eski Cumhurbaşkanı iş aramaya başladı! Sebebini duyan şaştı kaldı
İspanyol gazetesi Periodico'dan Türk SİHA’larına övgü: Dünyayı fethediyor
20 Nisan altın fiyatları! Altının gram fiyatı 461 lira seviyesinden işlem görüyor
Adana'da kanser hastasının ilacı 2 aydır başkalarına satılıyor
Adana'da gürültüyü duyup odaya koşan aile hayatının şokunu yaşadı! Gözyaşları sel oldu
Biontech aşısı nerenin yan etkileri var mı kaç doz alınır?
Galatasaray ile Trabzonspor 131. randevuda
Yorumlar 5 yorum