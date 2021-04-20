Liverpool, Leed United deplasmanında 1 puana razı
Premier Lig'de Liverpool, Leeds United deplasmanında iki puan bıraktı. Taraflar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.Abone ol
Avrupa Süper Ligi tartışmalarının gölgesinde Liverpool, Elland Road'da Leeds United'ın konuğu oldu. 31. dakikada Sadio Mane'nin golüyle öne geçen Liverpool ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 87. dakikada Llorente'nin golüyle skoru 1-1'e getiren Leeds United bir puanı almayı başardı.
Bu sonucun ardından Liverpool 53 puana yükselirken Leeds United ise puanını 46 yaptı.
Leeds United'dan Süper Lig vurgusu
Leeds Unitedlı futbolcular maç öncesi ısınmak için sahaya özel tişörtlerle çıktı. Oyuncuların giydiği tişörtlerin üzerinde Avrupa Süper Ligi'ne tepki olarak ''Futbol taraftarlar içindir'' yazısı yer aldı.
Öte yandan Leeds United'ın Twitter hesabından maçın sonucu şu şekilde açıklandı: ''Leeds United, Süper Lig ekibi Merseyside Reds ile 1-1 berabere kaldı''