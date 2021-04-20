Rusya’da Google’a dava açıldı! YouTube’daki konumunu kötüye kullandığı şüphesi...

RUSYA Federal Tekelciliği Önleme Ajansı (FAS), YouTube’daki hakim konumunu kötüye kullandığı şüphesiyle Google aleyhine dava açtı.

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Bölgesel toplumsal kuruluş olan İnternet Teknolojileri Merkezi’nin (ROTSIT) şikayeti üzerine FAS, Google’a yönelik inceleme başlattı. ROTSIT, Google’ın YouTube kullanıcılarının hesaplarında olağanüstü düzeyde engelleme ve silme durumlarının görüldüğünü bildirdi.

FAS’ın incelemeleri neticesinde Google’ın içerik üretimi, kısıtlama ve engellemeler konusunda şeffaf, objektif olmayan ve öngörülemez kurallar getirdiği anlaşıldı.

“Bu kullanıcı hesaplarının hiçbir uyarı ve dayanak olmadan aniden silinmesi ve engellenmesine yol açacaktır” ifadelerine yer verilen FAS’ın açıklamasında, böyle bir tutumun kullanıcıların çıkarlarının ihlaline yol açabileceği ve rekabeti kısıtlayabileceği kaydedildi.