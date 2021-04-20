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Yurtta 1 aydır karantina bitmedi! Denizli'de velilerden idareye suçlama

DENİZLİ'de 33’ü öğrenci 42 kişinin kaldığı yatılı kurs, yapılan her tarama testinde pozitif vakalara rastlanması nedeniyle 3’üncü kez komple karantinaya alındı. İdareyi karantina koşullarını yerine getirmemekle suçlayan veliler, İlçe Müftülüğüne giderek çocuklarını istedi.

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Olay, Pamukkale ilçesinde bulunan yatılı bir kursta meydana geldi. 11 ila 12 yaşlarındaki 33 öğrenci ve 9 personelin kaldığı yurtta geçtiğimiz ay korona virüs testi yapıldı. Test uygulanan 42 kişi arasından 6 öğrencinin testi pozitif çıktı. 10 günlük karantina bitiminde testleri pozitif çıkan öğrenciler evlerine gönderilirken, tekrar yapılan testlerde bu kez diğer öğrencilerden 6’sında virüse rastlandı.

31 kişi üçüncü kez karantinada
Kursta geçtiğimiz Cuma günü yapılan 3’üncü tarama testi sonrası sonuçları negatife dönen 6 öğrenci ailelerine kavuşurken, 2 öğrenciye daha virüs bulaştığı saptandı. Durum böyle olunca 21 öğrenci ve 9 görevli 3’üncü kez karantinaya alındı.

İdareye suçlama
Yaklaşık 1 aydır karantinada bulunan çocuklarını göremeyen bir grup veli, Pamukkale İlçe Müftülüğüne giderek çocuklarını istedi. İlk karantinadan sonra çocuklarına kavuşmayı hayal eden veliler, idareyi gerekli önlemleri almamak ve karantina koşullarını yerine getirmemekle suçladı.

"Pozitif olanlar evlerine gönderildi" iddiası
İdarenin kendilerini uyarmadığını iddia eden veliler, “Karantinaya giren çocukların pozitif vakalı olanları bile evlerine gönderilmesine rağmen, iki kez testleri negatif çıkan çocukların gönderilmemesine anlam veremiyoruz. Zamanında bize haber verilseydi, evimizde çocuklarımızı karantinaya alırdık” diyerek duruma tepki gösterdi.

Toplu yaşam devam edince karantina kaçınılmaz oldu
33’ü öğrenci 42 kişinin kaldığı yatılı yurtta karantinanın 3’üncü kez uzatılmasında, karantina kurallarının tam olarak uygulanmamasının neden olduğu öğrenildi. Yurtta ilk tespit edilen pozitif vakaların ardından 6 öğrencinin izole edildiği ancak diğer öğrencilerin toplu bir şekilde yaşamaya devam ettiği ortaya çıktı.

Temaslı oldukları için karantinaya alınan diğer öğrencilerin kendi odalarında izole edilmemesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yurttaki karantinanın öğrenci ve ailelerinin sağlığını korumak için zorunlu olarak uzatıldığı ifade edildi.

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