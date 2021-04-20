BIST 1.369
DOLAR 8,13
EURO 9,82
ALTIN 461,40
HABER /  GÜNCEL
ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı: Suriye ve Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı

Yasa dışı yollarla Suriye ve Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i PKK, 2'si terör örgütü FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı. İşte bakanlıktan yapılan açıklama...

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye ve Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i PKK, 2'si terör örgütü FETÖ mensubu 5 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızdan yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan toplam 5 kişi yakalandı. Yakalananlardan 1'inin PKK, 2'sinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti Bursa Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez'in otomobiline saldırı
Turgut Özal'ın kızı Zeynep Özal'dan Erdoğan açıklaması: Aynısını babama da söylediler
47 yolcunun testi pozitif çıktı uçuşlar 2 hafta boyunca askıya alındı
Prof. Dr. Orhan Yıldız yerli aşıda Faz-2'nin ilk sonuçlarını açıkladı: Klasik yan etkiler
Ankara'da ek pandemi bölümü oluşturuldu! "Önce İstanbul sonra Ankara'nın piki geliyor"
Rusya’da Google’a dava açıldı! YouTube’daki konumunu kötüye kullandığı şüphesi...
Der Spiegel: Almanlar Sputnik V aşısı yaptırmak için Rusya’ya gidiyor
Liverpool, Leed United deplasmanında 1 puana razı
Aşı randevusu alma ekranı TC ile giriş MHRS aşı sırası alma sayfası
İstanbul'da doktorlar şok oldu literatüre girecek: Saatli bombayla yaşamış
Yorumlar 1 yorum