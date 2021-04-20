BIST 1.377
DOLAR 8,12
EURO 9,79
ALTIN 461,84
HABER /  SPOR
ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

Gianni Infantino'dan Avrupa Süper Ligi tepkisi: Seçimlerinin sonuçlarıyla yaşarlar

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Avrupa Süper Ligi konusunda açıklama yaptı. Burada yer alan kulüplerin, aldığı kararların sonuçlarıyla yaşayacağını söyleyen Infantino, “Düşünmeleri ve sorumluluk almaları gerekiyor” dedi.

Abone ol

İspanya, İngiltere ve İtalya’da mücadele eden 12 kulübün, Avrupa Süper Ligi’ni kurduğunu açıklamasının ardından UEFA çok sert tepki göstermişti. FIFA Başkanı Gianni Infantino da konuyla ilgili açıklamada bulundu.

FIFA olarak konuyu takip ettiklerini söyleyen Infantino, “FIFA olarak, mevcut kurumlardan, liglerden, derneklerden, UEFA’dan ve FIFA’dan ayrı kurulan, kapalı bir oluşum olan Avrupa Süper Ligi’nin kurulmasını şiddetli şekilde reddediyoruz. Bazı kulüpler kısa vadeli finansal kazançlar için birçok şey yapıyor. İnsanların çok dikkatli düşünmesi gerekiyor. Düşünmeleri ve sorumluluk almaları gerekiyor.

Kendi yollarında gitmeyi seçerlerse, o zaman kendi seçimlerinin sonuçlarıyla yaşamaları gerekir. Seçimlerinden de onlar sorumludur. Somut olarak bu ya içeride ya da dışarıda olduğunuz anlamına gelir. Yarı içeride, yarı dışarıda olamazsınız” ifadelerine yer verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Gönüllü aranıyor! Yeniden Covid-19 olana 57 bin lira verilecek
55 yaş üstü aşı randevusu alma ekranı açıldı MHRS girişi
Kuruyan Altınyazı Barajı'na, Meriç Nehri’nden su verildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: KADES'e 75 bin 592 kadın ihbarda bulundu
Yurtta 1 aydır karantina bitmedi! Denizli'de velilerden idareye suçlama
Sinovac mı Biontech mi daha etkili karşılaştırmalı yorumlar ne diyor?
Milli Savunma Bakanlığı: Suriye ve Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı
AK Parti Bursa Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez'in otomobiline saldırı
Turgut Özal'ın kızı Zeynep Özal'dan Erdoğan açıklaması: Aynısını babama da söylediler
Avrupa'nın en büyüğü kapanıyor! Almanya'da yüzlerce Türk ve yabancı işsiz kalacak
Yorumlar