İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nden Hatay'ın Dörtyol Belediyesi'ne hibe edilen 100 atın kaybolması sonrası hakkında soruşturma başlatılan MHP'li Belediye Başkanı Fadıl Keskin partisinden istifa etti.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hatay'ın Dörtyol belediyesine 100 at göndermiş, atlardan birisi yolda ölürken, 99 at ise kaybolmuştu.

MHP, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) aldığı atlar nedeniyle soruşturmaya muhatap olan Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin'in partiden istifasının işleme konulduğunu bildirdi.

MHP Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesinden aldığı atlar nedeniyle adli ve idari soruşturmaya muhatap olan, Hatay Dörtyol Belediye Başkanımız Sayın Fadıl Keskin'in, partimizden istifası işleme konulmuş olup, belediye başkanları listemizden de düşürülmüştür." ifadelerine yer verildi.

MHP'li Sedir Durmaz: Belediye Başkanları listemizden de düşürülmüştür

MHP'li Sadir Durmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin hibe ettiği 100 atın kaybolmasıyla gündeme gelen Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin'in istifasıyla ilgili açıklama yaptı. Durmaz, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı atlar nedeniyle, adli ve idari soruşturmaya muhatap olan, Hatay/Dörtyol Belediye Başkanımız Fadıl Keskin’in, partimizden istifası işleme konulmuş olup, Belediye Başkanları listemizden de düşürülmüştür" ifadelerini kullandı.

Fadıl Keskin '49'undan haberim var' demişti

Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin ise görevli memurların atların alımıyla ilgili evrakını getirdiğini, kendisinin de imzaladığını doğrularken, "At çiftlikleri ve binicilikle ilgilenilen yerlere dağıtılması için liste yaptık. 49'unun teslim alındığına dair evrakı imzaladım, o atların dağıtılması için talimat verdim. Konuyla ilgili açıklama yapacağım" demişti