Yasaklar ne zaman bitiyor kısmı kapanma uzayacak mı son haber

Artan koronavirüs vakalarının ardından kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kararları açıklamış ve kısmı kapanmanın ayrıntılarını paylaşmıştı. Ramazan ayının ilk 2 haftası geçerli olacağı söylenen yasaklar bitecek mi, kısmı kapanma uzayacak mı?

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Kısmı kapanma ne zaman bitecek, yasaklar uzayacak mı araştırması sorusu vatandaşların gündeminde. Sağlık Bakanlığı'nın "https://covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, saat 09.15 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 12 milyon 207 bin 83, ikinci doz aşısı 7 milyon 793 bin 292 oldu, böylece toplam doz miktarı 20 milyonu geçti. Kısmı kapanma sürecinde vaka sayıları da azalmaya başladı. İşte, süreç hakkında son gelişmeler...

Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı: Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı ve tam kapanma durumu ile ilgili nihai kararın Sağlık Bakanlığı tarafından verilmesi ön görülüyor. Cumhurbaşkanlığı ya da İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmedi. Vaka sayısının durumunun bayramda uygulanacak kısıtlamalara yön vermesi bekleniyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamalar ile ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu;

"Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. Amacımız bu 2 haftalık sürede vaka ve vefat sayılarında önemli oranda düşüş sağlamaktır. Şayet bu iki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir. Vatandaşlarımın her birinden 'tamam' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek bu mücadeleye destek vermelerini hassaten rica ediyorum. Aynı şekilde aşı sırası gelenlerin de bu imkanı derhal değerlendirmelerini istiyorum. Aşının vaka ve vefat sayılarını düşürmedeki etkisi gözlemlerle, rakamlarla tespit edilmiştir.

Kısmi kapanma ne zaman bitecek: Söz konusu bu kısıtlamaların ramazan bayramı sonuna kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki ilk Kabine Toplantısı'nın ardından, bu kapsamda daha sağlıklı bilgiler elde edilmesi bekleniyor.

Tam kapanma olacak mı: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yalçın, corona virüs mutant suşların giderek artmasını beklediklerini açıkladı. Prof. Dr. Yalçın, “Birkaç haftalık tamamen kapatma sürecini düşünebiliriz. Bunu Avrupa'da yapan ülkeler oldu. İngiltere 3 kez kapandı. Almanya, Fransa gibi ülkelerde kapanmalar oldu. Bu kapanmaların ciddi etkisi var ama kapanma sonrası normale dönüldüğünde de bu önlemlerin ciddi bir şekilde sürdürülmesi gerekiyor" dedi.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, dünyada bugün itibariyle 140 milyon corona virüs vakasıyla karşılaşıldığını ve 3 milyon ölümle sonuçlandığını açıkladı.

Türkiye'de ise 4 milyon 150 binden fazla vaka, 35 binden fazla ölüm olduğunu belirten Prof. Dr. Yalçın, dünyadaki vaka sıralamasında 7'nci sırada olduğumuzu anlattı. Mevcut önlemlerle birlikte aşılanma çalışmalarının ciddi öneme sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, şu an 111 aşının faz çalışmalarının sürdürüldüğünü, 7'sinin ise kullanım onayı aldığını söyledi.

Prof. Dr. Yalçın, 16- 74 yaş grupları arasında 12 bin kişi üzerinde yapılan son araştırmalarda aşıya en çok güvenen ülkelerin Brezilya, Birleşik Krallık, İtalya, Güney Kore, İspanya, Çin ve Meksika olduğunu açıkladı. Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, aşının en çok yan etkilerinden korkulduğunu, Faz 3 onayı hızlı alındığı için tereddüt edildiğini, etkisinin düşük olduğunu aktardıklarını ve Covid-19'da yakalanmayacaklarını düşündüklerinin ortaya çıktığını söyledi. Mutasyonlu virüslerin vaka sayısıyla birlikte artmasını beklediklerini anlatan Prof. Dr. Yalçın, iki haftalık kısıtlamanın önemli olduğunu belirtti.

Son 1 yıl içerisindeki corona virüs durumunu değerlendiren Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, test sayılarının artırılmasıyla vaka sayılarının ciddi şekilde arttığını vurguladı. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Yalçın, yeni tedbirler oluşturulmasının önemli olduğunu söyledi. Kritik sektör gruplarının kapatılması ya da uzaktan çalışılması gerektiğini aktaran Prof. Dr. Yalçın, “Birkaç haftalık tamamen kapatma sürecini düşünebiliriz. Bunu Avrupa'da yapan ülkeler oldu. İngiltere 3 kez kapandı. Almanya, Fransa gibi ülkelerde kapanmalar oldu. Bu kapanmaların ciddi etkisi var ama kapanma sonrası normale dönüldüğünde de bu önlemlerin ciddi bir şekilde sürdürülmesi gerekiyor. Aksi takdirde en başa tekrar dönülme riski taşıyor" dedi.