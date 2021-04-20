İçişleri Bakanlığı, Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) yönetimini görevden aldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 104 emekli amiral bildirisine ilişkin beyanları sebebiyle Türkiye Emekli Subaylar Derneği Genel Başkanı Emekli Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan ve yönetim kurulu üyelerini görevden aldı.

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İçişleri Bakanlığı, emekli amirallerin darbe kokan bildirisine destek veren Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Genel Başkanı Emekli Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan ve yönetim kurulu üyelerini görevden aldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Dernek yöneticilerinin beyanları ile 104 emekli amiral tarafından yayımlanan bildiriye destek oldukları görülmüştür'' denildi.

Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) yöneticilerinin açıklamaları üzerine 8 Nisan tarihinde Mülkiye Müfettişi ve Dernekler Denetçileri görevlendirildiğini bildiren bakanlık bu kapsamda; dernek Yönetim Kurulu Başkanı Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan ile yönetim kurulu üyelerinin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Yönetim Kurulu Yöneticilerinin son günlerdeki açıklamalarında ve basın yayın organları vasıtasıyla yapmış oldukları beyanlarında, 104 emekli amiral tarafından yayımlanan bildiriye destek oldukları ve açıklamalarının emekli amirallerin bildirisi ile benzerlik taşıdığı görülmüştür.

Emekli amirallerce yayınlanan bildiriye ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Türk Ceza Kanununun 316/1 maddesi kapsamında başlatılan soruşturma, halen devam etmektedir.

TESUD yöneticilerinin 104 emekli amiralin bildirisine destek açıklaması üzerine Bakanlığımızca da 8 Nisan tarihinde Mülkiye Müfettişi ve Dernekler Denetçileri görevlendirilmiştir.

Müfettiş ve denetçiler tarafından inceleme sonrası hazırlanan rapor; 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri uyarınca ve genel hükümler gereğince yasal işlemlerin takdir ve ifası için Başsavcılığa tevdi edilmiştir.

Ayrıca Dernek Yönetim Kurulu Başkanı ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri, 5253 sayılı Dernekler Kanununun 27 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince geçici bir tedbir olarak Bakanlık makamının onayı ile görevden uzaklaştırılmıştır.