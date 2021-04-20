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Fahrettin Koca açıkladı! İşte vaka sayısı artan ve azalan iller

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Nisan'da Covid-19 vaka sayısı 100 bin nüfusta en fazla artan ve azalan illeri paylaştı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son zamanlarda korkunç bir şekilde artış gösteren koronavirüs vakalarıyla ilgili Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından, 100 bin nüfusta vaka sayısı en fazla artan ve azalan illerin grafiğini paylaştı. Bakan Koca, "100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova. Azalan illerimiz ise Kırklareli, Kilis, Samsun, Osmaniye ve Adıyaman. Vaka sayısı artış hızı azaldı. Vaka sayıları da tedbirlerle birlikte azalacak" dedi. 

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