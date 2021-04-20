Covid-19 vakaları patladı 28 gün tam kapanma önerisi geldi: Okulları da aşılama için kullanalım

Bugünkü verilerle toplam test sayısı 44 milyon 87 bin 628, toplam vaka sayısı 4 milyon 323 bin 596, toplam vefat sayısı 36 bin 267, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 319, toplam iyileşen sayısı ise 3 milyon 736 bin 537 oldu. Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 35,7 ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.