Covid-19 vakaları patladı 28 gün tam kapanma önerisi geldi: Okulları da aşılama için kullanalım
Türkiye genelinde vakalar patladı yoğun bakım doluluk oranları iyice arttı ve son durum içler acısı. AHEF 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan, “Ya en az 28 gün tam kapanma yapılması ya da aşılamaya çok hız verilmesi gerekiyor. Okulları da aşılama için kullanalım” çağrısı yaptı.
Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 318 bin 869 testte 55 bin 149 vaka, 2 bin 862 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 341 kişi hayatını kaybederken, 48 bin 947 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
Bugünkü verilerle toplam test sayısı 44 milyon 87 bin 628, toplam vaka sayısı 4 milyon 323 bin 596, toplam vefat sayısı 36 bin 267, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 319, toplam iyileşen sayısı ise 3 milyon 736 bin 537 oldu. Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 35,7 ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yoğun bakım doluluk oranlarının İstanbul'da yüzde 71,4, Çanakkale'de yüzde 67,1, Tekirdağ'da yüzde 73,5, Kırklareli'nde yüzde 69, Yalova'da ise yüzde 55,4 olduğunu açıkladı. Koca, vaka artışının yoğun olduğu illerin vali ve sağlık müdürleri ile online toplantı yaptı.
Bakan Fahrettin Koca, vaka sayılarının artışta olduğu İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ve Yalova'nın il sağlık müdürleri ve valileriyle görüştü. Toplantı sonrası Twitter hesabından açıklama yapan Koca, "Vaka artışımızın en yüksek olduğu İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova illerimizin sağlık müdürleri ve valileriyle online toplantı yaparak, bu illerimizdeki salgın sürecini ve alınan tedbirleri değerlendirdik" dedi.