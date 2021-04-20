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12 Eylül darbesinin Genelkurmay Başkanı Necdet Üruğ son yolculuğuna uğurlandı

Anadolu Ajansı

19. Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Mustafa Necdet Üruğ (100), Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Tedavi gördüğü İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle vefat eden Üruğ için öğle vakti Üsküdar'daki Büyük Selimiye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Türk bayrağına sarılı tabut ile naaşı askerlerin omuzlarında getirilen Üruğ için, pandemi dolayısıyla sosyal mesafeli namaz kılındı. Üruğ'un fotoğrafı ve üstün hizmet madalyalarının bulunduğu tablo da askerler tarafından törenle getirilerek musalla taşına konuldu.

Üruğ'un cenazesine oğlu Hadi Üruğ, gelini Sergül Üruğ, torunları Beyza Yalçın ve Ceyda evren, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Tayyar Ertem, Emekli Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ da katıldı.


"Çok fazla söyleyeceğim bir şey yok"
Törene, Türk Silahlı Kuvvetleri ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve kuvvet komutanları çelenk gönderdi. Mustafa Necdet Üruğ, Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Üruğ'un oğlu Hadi Üruğ, basın mensuplarına, "Onu anlatmak için benim kelime dağarcığım yetmez. Tanıyanlar bilir. Onun için benim çok fazla söyleyeceğim bir şey yok. Şerefli ve onurlu bir babanın oğlu olmakla gurur duyuyorum. Mutlu yaşadı. 100 yaşını sağlık, huzurla bitirdi. Toprağında rahat uyusun." ifadelerini kullandı.

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