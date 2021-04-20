CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nın rezervindeki 128 milyar doların peşkeş çekildiğini iddia ederek, "Geçen hafta çarşamba günü, bu soruya cevap bekler benden diyen Erdoğan, grup toplantısı yapamadı'' dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde "128 milyar dolar nerede" tartışması vardı.

Merkez Bankası rezervleriyle ilgili hükümetin ekonomi kurmaylarının yaptığı peş peşe açıklamalara ikna olmayan Kılıçdaroğlu, "128 milyar dolar arka kapıdan kodamanlara peşkeş çekildi, burunlarından fitil fitil getireceğim" dedi.

Erdoğan'a seslenen Kılıçdaroğlu, ''Genelge çıkarıyorsun, illerde barolar kongre yapmayacak. Sen kongre yapıyorsun. Üstelik övünüyorsun, 'salon lebaleb doldu' diye. İnsanlar maskesiz orada bir de bununla övünüyorsun. Dün 341 vatandaşımız hayatını kaybetti. Sorumlusu kim? Bu soruyu yine geçen seçimlerde AKP'ye oy veren kardeşlerime soruyorum. Bir günde, 341 bir kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. O kongreleri yapanların vebali günahı yok mu? Yoğun bakımlarda yer yok. Torpiliniz varsa bulabiliyorsunuz. Bilim Kurulu'nun ne dediğini bilen var mı, ne söylediğini bilen var mı, neyi önerdiğini bilen var mı? Hiç kimse bilmiyor. Sağlık Bakanı açıklama yapıyor, '84 milyon sorumludur bundan' diyor. Bunlar devleti falan yönetmiyor. İnsanlar ölüyor bunlar sadece izliyor'' ifadelerini kullandı.

Amirallerin bildirisi rezerv tartışmalarını örtmek içinmiş!

Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un Montrö açıklamasının ardından bildiri yayımlayan 103 emekli amiralin gözaltına alınmasını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "128 milyar dolara ne oldu?" gündemini "örtmek için yapılan bir mizansen" olduğunu söyledi.

"Ruhsar Pekcan'ın şirketi kendi bakanlığına dezenfektan satıyor"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve kocasının şirket kurup dezenfektan ürettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, şu iddialarda bulundu:

"Burada Can Özçelik imzasıyla bir haber yayımlandı. Ticaret Bakanı ve kocası ikisi şirket kurmuş dezenfektan üretiyorlar. Kime satıyorlar? Kendi bakanlığına. Allah aşkına ne hale geldiğimizi görüyor musunuz!. Bakan ol şirketin var sürekli şirketinden mal al. Sonra bunu ahlak diye millete sat. Sonra bunu milletin önünde söylenecek tek kelime etmeyeceksin! AK Parti'ye oy veren değerli kardeşlerim, bakın Türkiye nasıl yönetiliyor, kimlere hangi imkanlar sağlanıyor. Sen bu haber çıktıktan sonra çıkıp tek kelime bile etmeyeceksin! Bir yolsuzluklar ülkesi oldu Türkiye. E bu bakan niye sesini çıkarmıyor? E ben yukarıdakini örnek alıyorum diyor, e gençler de pudra şekeriyle idare ediyorlar, hepimiz malı götürüyoruz diyor. Vatandaş da seyrediyor diyor. Sözüm söz sizin burnunuzdan fitil fitil getireceğiz. İlk yapacağımız iş parlamentoya siyasi ahlak yasası getireceğiz."

128 milyar dolar tartışması

Kılıçdaroğlu, ''Anaokuluna yeni başlayan çocuğun anlayacağı dille beş soru sordum. 128 milyar doları hangi yöntemle sattın. Bunu benim bilmeye hakkım var. Bu satışı hangi tarihlerde yaptın? 128 milyar doları hangi kurdan sattın. Bunu da ben öğrenmek istiyorum. Bu ticaretin alıcıları kim, bunu da bilmiyoruz. Bu satış işleminin altında kimlerin imzası var, bunu da bilmiyoruz. Soruları sorduk, cevap yok. Bir daha sorduk cevap yok. Bizi tatmin eden cevap yok. İl ve ilçe başkanlarımız afişleri assınlar dedik. Bilbordları kiraladık oralara yapıştıralım dedik, vatandaş da sorsun dedik. 128 milyar doların nereye gittiğini şu ana kadar bilmiyoruz. Kanun ikinci madesi 2018 yılında iptal edildi. İptal edildi ama satışlar devam ediyor. Öyle devam ediyor. Yani protokol şu anda kanunsuz bir protokol. Yasal tabanı, dayanağı yok. Bakıyoruz Merkez Bankası kanununa hala yürürlükte'' dedi.

"Erdoğan grup toplantısı yapamadı"

Kılıçdaroğlu, ''Lütfi Elvan diyor ki, 'Ne kadarlık döviz alım satımı gerçekleştirilmiş hepsini görebilme imkanımız' var diyor. Yani öncelikle 128 milyar doların satıldığını Hazine ve Maliye Bakanı kabul ediyor. Tamamen açık ve şeffaf diyor. Siz Merkez Bankası'na bir şey bırakmadınız ki. Parayı Merkez Bankası satmadı ki. Bu da, kendisini kurtarmaya çalışıyor, Merkez Bankası açıklasın diyor. Yaptıkları açıklamaların tamamı tutarsız. Geçen hafta çarşamba günü, bu soruya cevap bekler benden diyen Erdoğan, grup toplantısı yapamadı'' ifadelerini kullandı.

"128 milyar dolar peşkeş çekildi" iddiası

'Bu ülkede görülmemiş bir şekilde, 128 milyar dolar arka kapıdan birilerine peşkeş çekildi' diyen Kılıçdaroğlu, ''Merkez Bankası devre dışı bırakıldı. Kime sattıkları belli değil, kaça sattıkları belli değil, hangi kur üzerinden sattıkları belli değil. Kim aldı bunları? Efendim halka verdik... Canikli diyor ya... Kardeşim halka soruyorum, vallahi billahi almadık diyor. Eğer vatandaşlardan biri ben aldım diyorsa, çıkıp söylesin ben de göreyim tanıyayım o kişiyi. Arka kapıdan kime sattılar, kodamanlara sattılar. Buradan Allah şahittir, milletime söz veriyorum; sandık gelecek iktidar olacağız, o kodamanların burnundan 128 milyar doların hesabını fitil fitil soracağım'' diye konuştu.

"'Yiğide savaş bayramdır' diyorum"

'128 milyar dolar olayını örtmek için, emekli amiraller darbe yapıyor mizansenini koydular' diyen Kılıçdaroğlu, ''80 yaşındaki amirale kelepçe taktılar. Yetmedi arkasından da, benim ve arkadaşlarım için dokunulmazlığın kaldırılmasını istediler. Erdoğan, kiminle gelirsen gel, vız gelir tırıs gider. Troll ordusu görevlendirmiş, beni sözde karalayacaklar. Kiminle gelirsen gel, nasıl gelirsen gel, hesabını soracağım. Fakir fukaradan çalınan, o gençlerden çalınan bütün hakları aynen iade edeceğim. Yiğide savaş bayramdır diyorum'' şeklinde konuştu.