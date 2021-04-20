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Sultangazi'de boğazından bıçaklanan kadının katili ağabeyi çıktı

SULTANGAZİ'de boğazından bıçaklanıp yol kenarına bırakılan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kadının katili ağabeyi çıktı. Gözaltına alınan şüpheli, suçunu itiraf ederken cinayeti 'namus' meselesi yüzünden işlediğini söyledi.

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Olay, akşam saat 19.30 sıralarında Sultangazi Mahmutbey Caddesi Esenler bağlantı yolunda meydana gelmişti. İddiaya göre 38 yaşındaki Yıldız Gül, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı, kimliği belirsiz kişi tarafından boğazından bıçaklanarak yol kenarındaki yeşil alana bırakılmıştı.

Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaşırken, boğazından aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın ise kendi imkanlarıyla yol kenarına gelerek yardım istemişti. Yaralı kadın hastanede hayatını kaybetmişti.

Abisi boğazından bıçaklayıp öldürmüş
Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalardan sonra olayı gerçekleştirenin kadının abisi olduğu öğrenildi. Olayı gerçekleştiren abi K.B ekiplerce yakalandı. Emniyete götürülen K.B’nin ilk ifadesinde kardeşini namus meselesi için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

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