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Bursa'da Ayşegül Yıldız sokak ortasında öldürüldü! Katil kocanın ifadesi ortaya çıktı

Bursa'da Ayşegül Yıldız sokak ortasında öldürüldü! Katil kocanın ifadesi ortaya çıktı

BURSA'da bir kadın, sokak ortasında ayrılacağı eşi tarafından öldürüldü. Kadına kurşun yağdırdıktan sonra eve kaçıp, orada da etrafa ateş açarak dehşeti yaşatan katil kocanın ilk ifadesine ulaşıldı.

Bursa'da Ayşegül Yıldız sokak ortasında öldürüldü! Katil kocanın ifadesi ortaya çıktı

Olay, saat 07.20 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli 428. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun süredir eşi Mehmet Yıldız’dan (45) ayrı yaşayan Aygül Yıldız (45), evden çıktığında onu görünce ne yapacağını şaşırdı.

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Bursa'da Ayşegül Yıldız sokak ortasında öldürüldü! Katil kocanın ifadesi ortaya çıktı

Çift uzun süre sokağın ortasında tartışırken, Mehmet Yıldız belinde olan silahını çekti.

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Bursa'da Ayşegül Yıldız sokak ortasında öldürüldü! Katil kocanın ifadesi ortaya çıktı

Silahı Aygül Yıldız’a doğrultan Mehmet, 3 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

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Bursa'da Ayşegül Yıldız sokak ortasında öldürüldü! Katil kocanın ifadesi ortaya çıktı

Kanlar içerisinde parkın yanında yere düşen Aygül, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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