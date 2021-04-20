Bursa'da Ayşegül Yıldız sokak ortasında öldürüldü! Katil kocanın ifadesi ortaya çıktı
BURSA'da bir kadın, sokak ortasında ayrılacağı eşi tarafından öldürüldü. Kadına kurşun yağdırdıktan sonra eve kaçıp, orada da etrafa ateş açarak dehşeti yaşatan katil kocanın ilk ifadesine ulaşıldı.
Olay, saat 07.20 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli 428. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun süredir eşi Mehmet Yıldız’dan (45) ayrı yaşayan Aygül Yıldız (45), evden çıktığında onu görünce ne yapacağını şaşırdı.
Çift uzun süre sokağın ortasında tartışırken, Mehmet Yıldız belinde olan silahını çekti.
Silahı Aygül Yıldız’a doğrultan Mehmet, 3 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.
Kanlar içerisinde parkın yanında yere düşen Aygül, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.