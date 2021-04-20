Prim borcu yapılandırma tarihini kaçıranlara son fırsat SGK duyuru yaptı

Kamu borçlarının yapılandırması kapsamında SGK borcu olanlara ikinci bir fırsat daha doğdu.

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SGK borç yapılandırmasını belirtilen zamanda yapamayanlar için çağrı yaptı. SGK’nın sosyal medya hesabından konu ile ilgili olarak “Borçlarını peşin ödeme seçeneğiyle yapılandıran ve son ödeme tarihini kaçıran vatandaşlarımız 30 Nisan’a kadar geç ödeme zammı ile birlikte peşin ödeme yapmanız halinde, yapılandırmanız bozulmaz ve yapılandırma avantajından yararlanmaya devam edebilirsiniz.” mesajını yayınlandı.

İlk taksiti ödeyemeyenin yapılandırması bozulmayacak

Yapılandırmanın şartlarından biri ilk iki taksiti eksiksiz ve zamanında ödenmesi gerektiğiydi. Yapılan açıklamaya göre yine SGK yapılandırması yapan ve ilk taksitini ödeyemeyen mükellefler de yapılandırması bozulmadan tekrar ödemelerine devam edebilecek.

İkinci taksit yerine borcunun tamamını ödeyenin gecikme zammının yarısı silinecek

SGK borcunu yapılandıran mükellefler ikinci taksitlerini nisan ayı sonunda ödemeye hazırlanıyordu. Bu mükellefler ikinci taksit sırasında tüm borçlarını nakit öderlerse, borçlarının gecikme zammının yarısından muaf olabilecekler.