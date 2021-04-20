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Mahremiyet sorunları baş gösterdi evini satışa çıkardı! Duş alırken komşularımız...

Demirören Haber Ajansı

BİRLEŞİK KRALLIK'a bağlı İskoçya’da Pauline Boyd adlı kadın, oturduğu evin banyosunun komşuları tarafından görüldüğü gerekçesiyle evi satışa çıkardı.

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Birleşik Krallık'a bağlı İskoçya’da ilginç bir olay yaşandı. Pauline Boyd adlı kadın eşiyle birlikte sakin bir hayat tercih ederek Blair Drummond kasabasından ev satın aldı. Ancak işler çiftin istediği gibi gitmedi. Body çiftinin evinin bitişiğine yeni bir ev inşa edildi. 

Pauline Boyd, komşularının inşa ettirdiği evden banyosunun rahatlıkla görebildiğini farkettiklerini ifade ederek, "Mahremiyet sorunlarıyla’ karşı karşıya kaldık. Duş alırken, komşularımızın yemek yediklerini görebiliyoruz. Ocak 2019’da yandaki arazi satıldı. Yeni bir ev inşa edildi. Evimizin banyosu tam olarak komşularımızın yemek yedikleri odaya bakıyor. Ve camlar buzlu olsa da duş alan kişiler rahatlıkla görülebiliyor. Panjurları kapatmak zorundayız. Ancak biz bunu istemiyoruz" dedi.

Özür mektubu gönderildi
Pauline Body konuyla ilgili Stirling Konsey Bölgesi yetkililerine şikayet mektubu gönderdiğini dile getirdi. Boyd, kendisine Stirling Konsey Bölgesi Bina standartları ve Planlama yöneticisi Christina Cox tarafından özür mektubu gönderildiğini kaydetti.

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