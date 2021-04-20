Zeynep’i 37 bıçak darbesiyle öldüren boksöre müebbet

MUĞLA'da, kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı dövdükten sonra 37 yerinden bıçaklayarak, öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

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Son dakika gelişmesine göre; Muğla'da, kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı (24) dövdükten sonra 37 yerinden bıçaklayarak, öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (27), Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.







Neler yaşanmıştı?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden 2019 yılında mezun olan Zeynep Şenpınar, geçen 24 Mayıs 2020 tarihinde boksör erkek arkadaşı Selim Ahmet Kemaloğlu'nun Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'ndeki evine gitti. Burada, ikili arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Selim Ahmet Kemaloğlu, kavga sırasında Şenpınar'ı dövüp, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Kendini de yaralayan Kemaloğlu, ardından da sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Ardından tedavi edilen katil, tutuklandı.