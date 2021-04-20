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Emniyetten 'şiddet mağduru kadınların karakol kapısından döndüğü' haberine yalanlama

Anadolu Ajansı

Emniyet Genel Müdürlüğü, şiddet mağduru kadınların karakol kapısından döndüğüne yönelik haberin gerçeklikle alakasının olmadığını bildirdi.

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Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, bir haber sitesinde yer alan "Şiddet mağduru kadınlar: Karakol kapısından dönmek" başlıklı haber üzerine açıklama yapılmaya gerek duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu haber sitesinde görev yapan bir muhabirin, İstanbul'un çeşitli semtlerindeki polis merkezlerine deneme amaçlı giderek, "başvuru yapmak istediği ancak bunun kabul edilmediği" yönündeki iddiası üzerine inceleme başlatıldığı ifade edildi.

Polis merkezlerinde, aile içi ve kadına yönelik şiddet mağdurları tarafından yapılan başvuruların kabul edilmesi yönündeki hassasiyetin en üst düzeyde olduğunun altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Haberde dile getirilen 'mağdurların müracaatının alınmadığı, başka birimlere veya savcılıklara yönlendirilmeye çalışıldığı' iddialarının gerçeklikle uzaktan yakından alakası yoktur. Kaldı ki; polis merkezlerinde, aile içi ve kadına yönelik şiddet mağdurları tarafından yapılan başvuruların kabul edilmesi yönündeki hassasiyet en üst düzeydedir. Bunun yanı sıra; Kadın Destek Uygulaması'na (KADES) bugüne kadar tek dokunuşla yapılan 60 bin 718’i asıllı, toplam 117 bin 512 ihbara anında müdahale edilmiş, bu da kamuoyu tarafından takdirle karşılanmıştır.

Polis merkezlerinde söz konusu haber sitesinin muhabirine, aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarına anında müdahale edileceği belirtilmiş, her türlü yardımın sağlanacağı vurgulanmıştır. Ancak şahıs sadece bilgi amaçlı geldiğini, avukatına danışacağını söyleyerek, polis merkezinden ayrılmıştır.

Söz konusu muhabir daha sonra Yozgat, Erzurum, Nevşehir ve Trabzon'daki bazı emniyet birimlerini aynı konu ile ilgili olarak telefonla aramış, kendisine bulunduğu adresi bildirmesi halinde en yakın ekibin yönlendirileceği belirtilmiş, ancak adresi hakkında bilgi vermemiş ve aynı şekilde bilgi amaçlı aradığını söyleyerek telefonu kapatmıştır. Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelemiz dün olduğu gibi bugün de kararlı bir şekilde devam etmektedir, bundan sonra da edecektir."

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