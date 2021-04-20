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Fransa'da akıllı telefonlar için geliştirilen Kovid-19 uygulaması aşı karnesi olarak da kullanılacak

Anadolu Ajansı

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında akıllı telefonlar için geliştirilen ve insanların temaslı olduğu kişileri takip eden uygulamanın, aşı karnesi olarak da kullanılacağı belirtildi.

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Fransız basınındaki haberlerde, ülkede bir süredir kullanılan "TousAntiCovid" uygulamasına dün Kovid-19 testlerinin eklendiği, 29 Nisan'dan itibaren de aşılara ilişkin bilgilerin ilave edilebileceği kaydedildi.

Test ve aşı bilgilerinin yer aldığı belgelerin, uygulamaya, "QR Kodu"yla ekleneceği ifade edildi.

Aşı bilgilerinin bulunduğu uygulamanın, ilk aşamada Korsika'ya ve deniz aşırı ülkelere yapılan seyahatlerde, ikinci aşamada da yurt dışı seyahatlerinde kullanılacağı belirtilen haberde, hükümetin bu uygulamayı şimdilik zorunlu tutmak istemediği aktarıldı.

Fransa Dijital İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Cedric O, yaptığı açıklamada, uygulamanın yeni halinin, sınırları geçmeyi kolaylaştırmayı amaçladığını belirtti.

Fransa'nın Avrupa'da bu uygulamaya geçen ilk ülke olduğunu ifade eden O, "TousAntiCovid" uygulamasının Kovid-19'la mücadelede önemli yeri olduğunu dile getirdi.

Ülkede uzun süredir "TousAntiCovid" uygulaması kullanılıyor, böylece insanlar dijital olarak takip ediliyor ve temasa geçilen kişiler tespit edilebiliyor. Ülkede 15 milyona yakın kişi bu uygulamayı akıllı telefonlarına yükledi.

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