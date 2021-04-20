AFYONKARAHİSAR'da Naciye Nurettin Taktak İlköğretim Okul Müdürü İzzet Koçak 56 yaşında yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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Koronavirüse yakalanan Koçak, Bolvadin Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Koçak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Koçak’ın cenazesi bugün Bolvadin ilçe mezarlığında toprağa verildi. Koçak'ın yaklaşık 3 haftadan bu yana korona virüs tedavisi gördüğü öğrenildi. Koçak’ın ölümü Bolvadin eğitim camiasını yasa boğdu.