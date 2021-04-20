UEFA'ya üye 55 ülkenin, Avrupa Süper Ligi'ni kınayan bildirinin altına imza attığı açıklandı.

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İspanya, İngiltere ve İtalya’da mücadele eden 12 kulübün tartışmalı 'Avrupa Süper Ligi' kararı gündemdeki yerini korurken UEFA'dan yeni bir açıklama yapıldı. Resmi açıklamada "55 üye ülkenin tamamı Avrupa Süper Ligi'ni kınayan bildirinin altına imza attı" denildi.

UEFA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in "Ne olursa olsun, futbol insanlara neşe ve duygu getirecek. Futbol açgözlülük değil, futbol tutkudur." sözüne yer verildi.

Avrupa Süper Ligi için anlaşan 12 kulüp şöyleydi: Manchester United, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Inter, Milan ve Juventus...