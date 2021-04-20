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İngiltere sınırları içinde Avrupa Süper Ligi yasaklanabilir!

Avrupa futbolu, Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasından sonra büyük bir çalkantı yaşadı ve artçıları da devam ediyor.

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Aralarında Liverpool, Manchester City, Real Madrid, Milan, Juventus gibi takımların da olduğu dev kulüpler kendi bağımsızlıklarını ilan ederek Avrupa Süper Ligi'ni kurdu. Şu an için 12 takımın katıldığı ligde 15 kulübün kurucu üye olması, her sene değişecek 5 takımla birlike toplam 20 ekibin mücadele edeceği açıklanmıştı.

The Times'ın verdiği habere göre Premier League kulüplerinden biri, Avrupa Süper Ligi'nden çekilmeye hazır. Haberde, bu duruma gerekçe olarak gelen taraftar tepkilerinin etkili olabileceği ifade edildi.

İngiltere sınırları içinde yasaklanabilir
Son olarak İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere sınırları içerisinde "Avrupa Süper Ligi" maçının oynanmasını yasaklayacağını açıkladı. Johnson, konunun acilen yasalaşması için çalışma yapacaklarını da sözlerine ekledi.

"Hükümetimiz, Avrupa Süper Lig projesini bitirecek. Bu konuda kararlıyız ve bu kararlığımızı herkes görecek"

Hangi İngiliz takımları var
Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham Hotspur, Avrupa Süper Ligi'nin kurucuları arasında yer alıyor. 

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