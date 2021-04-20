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Bartın'da yeni koronavirüs yasakları! Hafta sonları market otoparkları kapatılacak

BARTIN'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı cumartesi ve pazar günleri market otoparklarının geçici olarak kapatılması kararlaştırıldı. Öte yandan yürüme mesafesindeki bakkal, market, fırın gibi yerlere her aileden sadece bir kişi gidebilecek.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısında, salgınla mücadelede fiziki mesafeyi korumak, hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda alınan kararlara göre sokağa çıkma kısıtlamasının tam gün uygulandığı cumartesi ve pazar günleri vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere yürüme mesafesindeki bakkal, market, fırın gibi yerlere her aileden sadece bir kişi gidebilecek.

Ayrıca hafta sonlarında bakkal, market, fırın gibi yerlere ulaşım için özel veya toplu taşıma araçları kullanılmaması kararı alınırken, sokağa çıkma kısıtlamasının tam gün uygulandığı cumartesi ve pazar günleri market otoparkları kullanıma kapatılacak.

Fiziki engeller konulacak

Market yöneticileri tarafından otoparkların bu günlerde kapalı olduğuna dair gerekli işaretlemeler yapılarak bu yerlere fiziki engeller konulacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yer ve kişilerin, bu muafiyetleri amacına uygun kullanıp kullanmadıkları kolluk birimlerince hassasiyetle kontrol edilecek, muafiyet sebebiyle zaman, güzergah bakımından uyum bulunmayan durumların tespiti halinde idari yaptırım uygulanacak.

Kurslar ikinci karara kadar askıya alındı

Öte yandan il genelinde zaruri olan ve daha önce açılmasına Valilik tarafından izin verilen yaygın eğitim kurslarının da ikinci bir karara kadar askıya alınmasına karar verildi.

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