Vakaların fırladığı Bartın'da yeni yasaklar! Park ve piknik alanları kapatıldı
ÇANAKKALE'den sonra şimdi de Bartın'da yeni yasaklar geldi. Vakaların arttığı kentte park ve piknik alanlarına giriş yasaklandı. Buralar güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı.
Bartın’da, koronavirüs vakalarının artması nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla park ve piknik alanları, güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı.
Bartın’da, 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı 10-16 Nisan'da 512,11'e yükseldi. Kentte vaka sayısı, 8 Şubat'tan bu yana 11 kat artmış oldu.
Bunun üzerine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kent merkezinde bulunan 150 park, bahçe ve oyun alanı ile Çağlayan, Karaçay, Gazhane piknik alanında girişler kapatıldı.
Zabıta görevlileri, bankların ve çocuk oyun parklarının etrafına güvenlik şeridi çekti.