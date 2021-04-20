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Motosikletin çarptığı küçük kız 'Ölmek istemiyorum' diyerek ağladı

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen M.S. (14) adlı kız çocuğuna, motosiklet çarptı. Sağlık ekibi beklenirken, kaza nedeniyle korkan M.S., "Ölmek istemiyorum" diyerek, gözyaşı döktü.

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Kaza, saat 15.30 sıralarında, Yeniköy Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. G.A.'nın kullandığı 07 GN 511 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan M.S. adlı kız çocuğuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle asfalt zemine düşen çocuğu görenler, yardımına koştu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Bu sırada kazanın şokunu yaşayan ve korkan küçük kız, "Ölmek istemiyorum" diyerek, ağladı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi yaptığı M.S., ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi. Motosiklet sürücüsü G.A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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